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Мир

Шойгу: Курскую область будут восстанавливать тысячи корейских военных

Россия
Война в России
Корея
Украина
время публикации: 18 июня 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 13:22
Райцентр Суджа, Курская область
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, посетивший с визитом КНДР сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о направлении в Россию 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.

По словам высокопоставленного чиновника, на территории региона находится огромное количество взрывоопасных предметов, сотни километров разрушенных линий электропередач, дорог, населенных пунктов и коммуникаций.

Шойгу анонсировал планы создания мемориалов военным из КНДР, сражавшимся на стороне России, а также сообщил, что Пхеньян и Москва вскоре восстановят железнодорожное сообщение.

Мир
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