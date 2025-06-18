Шойгу: Курскую область будут восстанавливать тысячи корейских военных

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, посетивший с визитом КНДР сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о направлении в Россию 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.

По словам высокопоставленного чиновника, на территории региона находится огромное количество взрывоопасных предметов, сотни километров разрушенных линий электропередач, дорог, населенных пунктов и коммуникаций.

Шойгу анонсировал планы создания мемориалов военным из КНДР, сражавшимся на стороне России, а также сообщил, что Пхеньян и Москва вскоре восстановят железнодорожное сообщение.