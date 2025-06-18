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Мир

В США отстранен за антисемитизм офицер-планировщик, занимавшийся Израилем

США
Антисемитизм
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:58
В США отстранен за антисемитизм офицер-планировщик, занимавшийся Израилем
AP Photo/Patrick Semansky

Командование вооруженных сил США отстранило от должности главу отдела Египта и Леванта департамента планирования J5 Объединенного комитета начальников штабов полковника Натана Маккормака. Причиной стали его антисемитские взгляды, пишет Jewish News Syndicate.

Под чужим именем офицер публиковал в социальных сетях посты антисемитского содержания, такие как "Действия Израиля последних десятилетий дали основания для обвинений в этнических чистках и геноциде", "Наш худший "союзник". Единственное, что нам принесло это "партнерство" – вражду миллионов жителей Ближнего Востока, Азии и Африки".

Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его приближенных в отстаивании идеи превосходства еврейской расы. "Израиль хочет изгнать палестинцев и очистить от них "Эрец Исраэль", "Израиль – это культ смерти", – писал он в других своих постах.

"Нам известно о ситуации, начато расследование. Пока оно продолжается, он не будет занимать эту должность", – заявил изданию официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов.

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