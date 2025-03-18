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Мир

Глава Верховного суда США выступил против президента Трампа

Судебные решения
Суд
США
Дональд Трамп
время публикации: 18 марта 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 21:34
Глава Верховного суда США выступил против президента Трампа
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Председатель Верховного суда США Джон Робертс выступил с критикой президента Дональда Трампа, который призвал отстранить от должности федерального судью Джеймса Боазберга, пытавшегося заблокировать депортацию из США членов венесуэльских банд.

"На протяжении более чем двух столетий действует правило, согласно которому импичмент – не подходящий способ преодоления юридических разногласий. Юридическая процедура предусматривает процесс апелляции", – сообщил судья, не ставший упоминать Трампа в своем заявлении.

Робертс принадлежит к консервативному крылу Верховного суда и избегает заявлений по политическим вопросам. Летом 2024 года именно он сформулировал решение Верховного суда, предоставившее Трампу иммунитет в связи с действиями, совершенными в рамках исполнения президентских обязанностей. Решение вызвало критику тогдашнего президента Джо Байдена.

Множество указов Трампа и решений новой администрации стали основанием для судебных разбирательств. Глава государства обвиняет судей, выносящих не нравящиеся ему вердикты, в принадлежности к радикально левым кругам, заявляя, что именно он, а не судьи, был поставлен избирателями во главе государства.

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