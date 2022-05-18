"Азовсталь": Россия говорит о сотнях сдавшихся в плен, Украина не комментирует, судьба пленных неизвестна
Российские власти утверждают, что с 16 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли и сдались в плен 959 человек, 694 из них за последние сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова.
Украинская сторона публиковала официальные цифры покинувших "Азовсталь" бойцов всего один раз, в понедельник, 16 мая, когда заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.
Во вторник, 17 мая, информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали не менее семи автобусов с украинскими военными.
После этого Маляр заявляла, что Киеву известно точное число покинувших "Азовсталь" бойцов, но эта информация является конфиденциальной.
Источники нашей редакции на "Азовстали" также не комментируют эту информацию.
Официальный Киев заявлял, что бойцов с "Азовстали" обменяют на российских военнопленных, однако в Госдуме РФ уже готовят распоряжение о том, чтобы бойцов "Азова" не включали в списки подлежащих обмену пленных, поскольку они являются "военными преступниками" и "должны предстать перед судом".
Reuters: с "Азовстали" выехали еще семь автобусов
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