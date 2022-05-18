"Азовсталь": Россия говорит о сотнях сдавшихся в плен, Украина не комментирует, судьба пленных неизвестна

Российские власти утверждают, что с 16 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли и сдались в плен 959 человек, 694 из них за последние сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова.

Украинская сторона публиковала официальные цифры покинувших "Азовсталь" бойцов всего один раз, в понедельник, 16 мая, когда заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.

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Во вторник, 17 мая, информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали не менее семи автобусов с украинскими военными.

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После этого Маляр заявляла, что Киеву известно точное число покинувших "Азовсталь" бойцов, но эта информация является конфиденциальной.

Источники нашей редакции на "Азовстали" также не комментируют эту информацию.

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Официальный Киев заявлял, что бойцов с "Азовстали" обменяют на российских военнопленных, однако в Госдуме РФ уже готовят распоряжение о том, чтобы бойцов "Азова" не включали в списки подлежащих обмену пленных, поскольку они являются "военными преступниками" и "должны предстать перед судом".