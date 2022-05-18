МВД РФ объявило в розыск основателя CIT Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки
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В среду, 18 мая, стало известно, что МВД РФ добавило в базу розыска основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки. Оба они разыскиваются по делу о создании "фейков" про российскую армию, действующую против Украины, сообщает Медиазона.
Отметим, что сначала было официально объявлено о розыске Левиева, а затем следователь во время заседания по заочному аресту Левиева сообщил, что в базу розыска добавлен и Наки (хотя статус его не уточнил).
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Левиев и Наки находятся за пределами России. Они почти каждый день на Youtube-канале Наки выступают со сводками о боевых действиях в Украине, в том числе разоблачая фейки минобороны РФ.
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