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В мире

Российский военный признался в убийстве безоружного украинца

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Российский военный признался в убийстве безоружного украинца
AP Photo/Efrem Lukatsky

В среду, 18 мая, в ходе судебного заседания, российский военный Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области.

Об этом сообщает корреспондент BBC из зала суда.

Напомним, это первый суд над российским военным за преступления на территории Украины.

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21-летнему Шишимарину предъявлено обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны" украинского уголовного кодекса. По версии прокуратуры, 28 февраля в поселке городского типа Чупаховка Сумской области он выстрелил в безоружного пожилого мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

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Шишимарин содержится под стражей после того, как попал в плен, и лично принимает участие в процессе. Ему грозит до 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Вадим Шишимарин родом из Иркутска, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

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