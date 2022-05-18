Российский военный признался в убийстве безоружного украинца
В среду, 18 мая, в ходе судебного заседания, российский военный Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области.
Об этом сообщает корреспондент BBC из зала суда.
Напомним, это первый суд над российским военным за преступления на территории Украины.
21-летнему Шишимарину предъявлено обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны" украинского уголовного кодекса. По версии прокуратуры, 28 февраля в поселке городского типа Чупаховка Сумской области он выстрелил в безоружного пожилого мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.
Шишимарин содержится под стражей после того, как попал в плен, и лично принимает участие в процессе. Ему грозит до 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Вадим Шишимарин родом из Иркутска, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.
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