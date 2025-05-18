Посольство США опровергло сообщение о переселении миллиона палестинцев в Ливию

Посольство США в Ливии опровергло сообщение телеканала NBC о том, что администрация США и правительство Ливии обсуждают вопрос о переселении в североафриканскую страну миллиона жителей сектора Газы.

"Сообщение о якобы имеющихся планах релокации жителей Газы в Ливию не соответствуют истине", – говорится в заявлении миссии. Базирующееся в Триполи международно признанное правительство национального единства комментарий не предоставило.

17 мая телеканал NBC сообщил, со ссылкой на источники, что администрация Трампа работает над планом постоянного переселения миллиона жителей сектора Газы в Ливию.

Американские представители рассказали, что вопрос уже обсуждался с ливийским руководством, и израильтяне в курсе дискуссий. В обмен США согласились предоставить властям Ливии доступ к миллиардам долларов на замороженных счетах, принадлежавших режиму Каддафи.