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Мир

Посольство США опровергло сообщение о переселении миллиона палестинцев в Ливию

время публикации: 18 мая 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 14:05

Посольство США в Ливии опровергло сообщение телеканала NBC о том, что администрация США и правительство Ливии обсуждают вопрос о переселении в североафриканскую страну миллиона жителей сектора Газы.

"Сообщение о якобы имеющихся планах релокации жителей Газы в Ливию не соответствуют истине", – говорится в заявлении миссии. Базирующееся в Триполи международно признанное правительство национального единства комментарий не предоставило.

17 мая телеканал NBC сообщил, со ссылкой на источники, что администрация Трампа работает над планом постоянного переселения миллиона жителей сектора Газы в Ливию.

Американские представители рассказали, что вопрос уже обсуждался с ливийским руководством, и израильтяне в курсе дискуссий. В обмен США согласились предоставить властям Ливии доступ к миллиардам долларов на замороженных счетах, принадлежавших режиму Каддафи.

Мир
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