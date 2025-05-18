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Пресса

NBC: администрация США намерена переселить миллион палестинцев в Ливию

Газа
США
Дональд Трамп
время публикации: 18 мая 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 13:29
NBC: администрация США намерена переселить миллион палестинцев в Ливию
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом постоянного переселения миллиона жителей сектора Газы в Ливию. Об этом телеканалу NBC сообщили пять информированных источников.

Американские представители рассказали, что вопрос уже обсуждался с ливийским руководством, и израильтяне в курсе дискуссий. В обмен США согласились предоставить властям Ливии доступ к миллиардам долларов на замороженных счетах, принадлежавших режиму Каддафи.

Пресс-служба государственного департамента сообщила каналу, что эта информация не соответствует истине. "Ситуация в секторе Газы делает этот план нереализуемым. Он не обсуждался и вообще – противоречит здравому смыслу", – было сообщено редакции.

Пресса
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