NBC: администрация США намерена переселить миллион палестинцев в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом постоянного переселения миллиона жителей сектора Газы в Ливию. Об этом телеканалу NBC сообщили пять информированных источников.

Американские представители рассказали, что вопрос уже обсуждался с ливийским руководством, и израильтяне в курсе дискуссий. В обмен США согласились предоставить властям Ливии доступ к миллиардам долларов на замороженных счетах, принадлежавших режиму Каддафи.

Пресс-служба государственного департамента сообщила каналу, что эта информация не соответствует истине. "Ситуация в секторе Газы делает этот план нереализуемым. Он не обсуждался и вообще – противоречит здравому смыслу", – было сообщено редакции.