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Мир

Мэр Амстердама заявила, что нападение на израильских болельщиков не было погромом

Футбол
Антисемитизм
время публикации: 18 ноября 2024 г., 13:55 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:01
Мэр Амстердама заявила, что нападение на израильских болельщиков не было погромом
Wikipedia.org. Фото: Gemeente Amsterdam

Мэр Амстердама Фемке Хальсема заявила, что была неправа, когда использовала слово "погром" для описания нападений на израильских болельщиков. По ее словам, этот термин политизирован и направлен на дискриминацию мусульманских жителей города.

"Израильские и нидерландские националистические политики используют этот термин в своих пропагандистских интересах, чтобы дискриминировать мусульманское, марокканское население. Я не это имела в виду", – сказала градоначальница.

"Я сделала первоначальное заявление под сильным международным и внутриполитическим давлением, еще до того, как получила информацию о поведении израильтян. Тем самым я хотела передать ощущение страха, испытанное еврейскими жителями города", – цитирует политика Dutch News.

Несколько дней назад муниципалитет Амстердама опубликовал отчет, согласно которому вина за беспорядки возлагается на обе стороны. Согласно документу, за сутки до матча группа из 50 болельщиков "Маккаби" сорвала палестинский флаг, а израильтяне нападали на таксистов и вели себя настолько агрессивно, что зашла речь об отмене матча.

Отметим, что поведение израильских болельщиков, каким бы оно ни было, никак не противоречит фактам, что пропалестинские хулиганы начали подготовку к нападению еще до того, как первые болельщики приземлились в Нидерландах.

Мир
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