В Амстердаме полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию, 50 человек задержаны

В воскресенье, 10 ноября, несмотря на действующий запрет на проведение демонстраций, сотни пропалестинских активистов собрались на центральной площади Амстердама Дам. Демонстранты скандировали "Свободу Палестине" и "Амстердам говорит нет геноциду" (имя в виду войну в Газе).

Полиция сообщила, что 340 человек были посажены в автобусы и вывезены вывезены на одну из городских окраин. Еще 50 человек были доставлены в отделения полиции.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме подверглись нападениям болельщики тель-авивской команды "Маккаби", которая играла с амстердамским "Аяксом". Среди израильтян были пострадавшие. Полиция Амстердама задержала более 60 человек, которые вскоре были освобождены. С пятницы власти города ввели трехдневный запрет на проведение демонстраций.