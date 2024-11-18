После смертоносного российского ракетного удара по Сумам в городе объявлен траур
время публикации: 18 ноября 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 09:31
Вечером 17 ноября российская армия нанесла ракетный удар по городу Сумы на севере Украины. Ракета попала в девятиэтажный жилой дом. По уточненным данным, жертвами удара стали 11 человек, среди них два ребенка: 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Пострадали 89 человек, в том числе 11 детей. Повреждения получили несколько многоэтажным домов и автомобили. Прокуратура начала производство по факту нарушения обычаев войны.
18-19 ноября объявлены в городе днями траура.
В ночь на 18 ноября Сумы подверглись новому ракетному обстрелу. Удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Город остался без света.
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