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Мир

Эрдоган призвал к "эмбарго ООН на поставки оружия Израилю"

время публикации: 18 октября 2024 г., 22:55 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 23:07
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
AP Photo/Francisco Seco

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече глав внешнеполитических ведомств Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана, проходившей в Стамбуле, призвал к эмбарго ООН на поставки оружия Израилю, сообщает РИА Новости.

"По его словам, эмбарго на поставки оружия Израилю в ООН станет эффективным шагом для прекращения израильской агрессии, Турция будет продолжать выражать эту позицию на всех платформах", – сообщила канцелярия Эрдогана.

Мир
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