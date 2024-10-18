Эрдоган призвал к "эмбарго ООН на поставки оружия Израилю"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече глав внешнеполитических ведомств Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана, проходившей в Стамбуле, призвал к эмбарго ООН на поставки оружия Израилю, сообщает РИА Новости.

"По его словам, эмбарго на поставки оружия Израилю в ООН станет эффективным шагом для прекращения израильской агрессии, Турция будет продолжать выражать эту позицию на всех платформах", – сообщила канцелярия Эрдогана.