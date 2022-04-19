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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 09:56

В зоне боевых действий в Украине третий день не работают гуманитарные коридоры

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В зоне боевых действий в Украине третий день не работают гуманитарные коридоры

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук  сообщила, что во вторник, 19 апреля, вновь не будут работать гуманитарные коридоры для выезда мирных жителей из зоны боевых действий.

Гуманитарные коридоры не работают в Украине уже третий день подряд.

Накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Кременной утром 18 апреля российские военные расстреляли автомобиль с гражданскими, которые пытались эвакуироваться.


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Сегодня в зоне боевых действий в Украине гуманитарных коридоров не будет

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