В зоне боевых действий в Украине третий день не работают гуманитарные коридоры
Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что во вторник, 19 апреля, вновь не будут работать гуманитарные коридоры для выезда мирных жителей из зоны боевых действий.
Гуманитарные коридоры не работают в Украине уже третий день подряд.
Накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Кременной утром 18 апреля российские военные расстреляли автомобиль с гражданскими, которые пытались эвакуироваться.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Власти Украины: в Кременной российские военные расстреляли автомобиль с беженцами, гуманитарных коридоров сегодня нет
Власти Украины: в Кременной российские военные расстреляли автомобиль с беженцами, гуманитарных коридоров сегодня нет
// NEWSru.co.il // В мире // 17 апреля 2022
Сегодня в зоне боевых действий в Украине гуманитарных коридоров не будет
Сегодня в зоне боевых действий в Украине гуманитарных коридоров не будет