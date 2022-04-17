Сегодня в зоне боевых действий в Украине гуманитарных коридоров не будет

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 17 апреля не будет гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из районов, где идут боевые действия.

По словам Верещук, это связано с тем, что не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня и безопасном проезде колонн.