МИД России возложил ответственность за обострение палестино-израильского конфликта на США и ЕС

Во вторник, 19 апреля, МИД России выпустил заявление по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, выразив озабоченность эскалацией насилия прежде всего в Старом городе Иерусалима, включая комплекс мечети Аль-Акса.

Москва призвала обе стороны проявить сдержанность и "незамедлительно отказаться от любых актов агрессии и провокаций, включая непропорциональное применение силы в отношении мирного палестинского населения, блокирование палестинских городов на Западном берегу р.Иордан, а также действия, которые подрывают существующий статус-кво Святых мест Иерусалима. Подобные шаги грозят окончательно "раскачать" ситуацию и привести к рецидиву полномасштабного вооруженного противостояния. Необходимо обеспечить свободу вероисповедания представителей всех конфессий и их доступ к религиозным святыням".

МИД России заявил, что в основе палестино-израильского конфликта, являющегося одним из очагов напряженности на Ближнем Востоке, лежит отсутствие политического урегулирование. "Значительную долю ответственности за нынешнюю ситуацию несут Соединенные Штаты и Европейский Союз, которые под предлогом событий на Украине уклоняются от участия в деятельности "квартета" международных посредников – утвержденного решениями СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильского диалога в составе России, США, ООН и ЕС", - говорится в заявлении.

Москва призвала к "перезапуску переговорного процесса", в основе которого будет лежать принцип "двух государств", существующих в мире и безопасности".

В сообщении МИДа указывается, что российская дипломатия с целью стабилизации обстановки поддерживает контакты с палестинцами, израильтянами и арабскими столицами.