ООН: число жертв среди мирного населения Украины превысило две тысячи человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало, по данным на 17 апреля, 2072 убитых и 2818 раненых среди гражданских в Украине.

Среди убитых, по данным ООН, не менее 169 детей. Офис генпрокурора Украины сообщал, что (по состоянию на утро 18 апреля, 54-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 205 несовершеннолетних, 362 ребенка получили ранения.

В сообщении подчеркивается, что информация из мест боевых действий поступает с большой задержкой, поэтому реальное число жертв значительно выше приведенных данных.