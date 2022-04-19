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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 12:39

ООН: число жертв среди мирного населения Украины превысило две тысячи человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ООН: число жертв среди мирного населения Украины превысило две тысячи человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало, по данным на 17 апреля, 2072 убитых и 2818 раненых среди гражданских в Украине.

Среди убитых, по данным ООН, не менее 169 детей. Офис генпрокурора Украины сообщал, что (по состоянию на утро 18 апреля, 54-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 205 несовершеннолетних, 362 ребенка получили ранения.

В сообщении подчеркивается, что информация из мест боевых действий поступает с большой задержкой, поэтому реальное число жертв значительно выше приведенных данных.


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// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 205 детей

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