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Мир

Единственным выжившим в аварии на канатной дороги в Неаполе стал израильтянин

Погибшие
Горный туризм
Италия
время публикации: 19 апреля 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 13:17
Единственным выжившим в аварии на канатной дороги в Неаполе стал израильтянин
AP

По уточненным данным, в кабинке канатной дороги в Неаполе, разбившейся в результате обрыва троса, находились пять человек: итальянец, супруги из Великобритании, а также двое израильтян, 25-летняя Джанан Сулейман и ее брат (а не муж, как сообщалось ранее), пишет "Мако".

Единственным, кто выжил в катастрофе, стал израильтянин. Его состояние оценивается как очень тяжелое.

Трагедия произошла вечером в четверг, 17 апреля, на канатной дороге на горе Фаито в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия, возле Неаполя. Первоначальное расследование аварии показало, что буксировочный трос оборвался из-за суровых погодных условий, в результате чего кабина рухнула на землю.

Министерство иностранных дел сообщило: "Расследование трагедии курируют консул Израиля в Риме и отдел по делам израильтян во взаимодействии с итальянскими властями. Прибывшая на место происшествия группа сотрудников посольства Израиля в Италии уточняет, есть ли еще пострадавшие в аварии израильтяне".

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