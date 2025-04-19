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Мир

В Риме завершился второй раунд переговоров между США и Ираном

Иран
Италия
США
время публикации: 19 апреля 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 17:35
В Риме завершился второй раунд переговоров между США и Ираном
AP Photo/Andrew Medichini

В Риме завершился второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Представители обеих стран охарактеризовали прошедший диалог как "конструктивный". Следующая встреча состоится в субботу в Омане, где переговоры продолжатся.

Сразу после окончания римской встречи официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил иранскому государственному телеканалу, что Иран "со всей серьезностью" будет продолжать диалог, чтобы добиться отмены экономических санкций, которые наносят серьезный ущерб экономике страны.

По информации иранских СМИ, в ближайшие дни может состояться дополнительная "техническая встреча" между специалистами двух стран.

Мир
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