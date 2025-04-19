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Мир

Зеленский назвал заявление Путина "очередной попыткой поиграть с жизнями людей"

Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 19 апреля 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 19:15
Зеленский назвал заявление Путина "очередной попыткой поиграть с жизнями людей"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появился пост, в котором о заявлении Владимира Путина говорится так: "А что до очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога... Шахеды в нашем небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей".

Зеленский не пишет, намерена ли Украина соблюдать объявленное Россией одностороннее прекращение огня, сообщает ВВС.

В посте также говорится, что Зеленский встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским и тот рассказал, что украинская армия сохраняет позиции в Курской области и продвинулась на территории российской Белгородской области.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи.

"РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил российский президент.

Мир
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