Зеленский назвал заявление Путина "очередной попыткой поиграть с жизнями людей"

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появился пост, в котором о заявлении Владимира Путина говорится так: "А что до очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога... Шахеды в нашем небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей".

Зеленский не пишет, намерена ли Украина соблюдать объявленное Россией одностороннее прекращение огня, сообщает ВВС.

В посте также говорится, что Зеленский встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским и тот рассказал, что украинская армия сохраняет позиции в Курской области и продвинулась на территории российской Белгородской области.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи.

"РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил российский президент.