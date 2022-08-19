adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
27 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.243 ₪ 3.299 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
27 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Суд по делу о ликвидации "Сохнута" в РФ отложен на месяц

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Суд по делу о ликвидации
    AP

    В пятницу, 19 августа, в Москве состоялось заседание Басманного суда по иску министерства юстиции РФ о ликвидации Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") в России. Принято решение отложить суд на один месяц. Новое заседание по этому делу должно состояться 19 сентября 2022 года.

    Представитель "Сохнута" в ходе судебных слушаний просил назначить "двухмесячную примирительную процедуру". Представитель министерства юстиции РФ выступил против. Судья, в свою очередь, в назначении такой процедуры отказал.

    adv_11 incontent_1

    Как отмечает сайт российского издания "Коммерсант", перенос суда на месяц связан со вторым ходатайством "Сохнута", которое было подано "чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения".

    adv_12 m_ar_1

    "Изучаем новые документы, приобщенные к делу. Рассчитываем на то, что организация продолжит работу в России",— сказал адвокат "Сохнута" Андрей Гришаев у здания Басманного суда.

    Рассмотрение дела о ликвидации "Сохнута" в РФ началось в Басманном суде 28 июля. Тогда проводилась подготовительная беседа перед рассмотрением иска по существу, пояснили в Басманном суде. То есть речь шла о предварительных слушаниях и досудебной проверке.

    adv_13 incontent_2

    19 августа проходило первое заседание по существу дела.

    adv_14 m_ar_2

    Опрос, проведенный на этой неделе на сайте NEWSru.co.il, показал: "Абсолютное большинство респондентов – 82% – говорят о том, что отношения между Израилем и Россией ухудшились на фоне войны в Украине. Только 11% полагают, что в этот период изменений в отношениях между двумя странами не произошло. 34% считают, что уже в ближайшее время в России прекратится работа Еврейского агентства ("Сохнут"). 32% верят, что работа "Сохнута" в РФ будет значительно ограничена, но не прекращена. И только 4% полагают, что работа "Сохнута" в РФ продолжится в обычном режиме".

    21 июля российские СМИ сообщили, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут". Тогда же было объявлено, что процесс начнется 28 июля 2022 года. В Басманном суде Москвы подтвердили, что именно этот суд будет рассматривать иск минюста РФ. Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова тогда заявила журналистам: "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля". Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс", в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

    adv_15 incontent_3

    Еврейское агентство "Сохнут" тогда же опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, являющиеся продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

    adv_16 m_ar_3

    СМИ называли различные возможные причины, по которым власти РФ решили остановить деятельность "Сохнута" в России. В качестве основной причины называлось недовольство Кремля по поводу оказания Израилем помощи Украине, в том числе в связи с участием израильских добровольцев в войне на стороне ВСУ. Говорилось также о том, что российские власти обвиняют "Сохнут" в сборе информации о российских евреях и содействии репатриации высокообразованной части населения (ученых, представителей хайтека и др.) и бизнесменов. Сообщалось, что еврейским организациям в РФ могут присвоить статус "иностранных агентов". При этом правительство Израиля обсуждает возможные ответные меры в случае, если власти РФ остановят деятельность "Сохнута" в России.

    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Августа 2022
    По просьбе премьер-министра Лапида президент Израиля Герцог побеседовал с президентом России Путиным
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Августа 2022
    Министр алии: кризис с "Сохнутом" - чисто юридическая проблема
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 1 Августа 2022
    СМИ: встреча между израильскими и российскими юристами по вопросу "Сохнута" не принесла результатов
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 Июля 2022
    В Москве начался судебный процесс о ликвидации "Сохнута" в России
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:25 Спад седьмой волны коронавируса в Израиле: заражены 17,5 тысяч человек, около 190 в тяжелом состоянии
    10:00 Полиция задержала мошенника, обманувшего более сотни клиентов сервиса Yad2
    09:50 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны семеро подозреваемых в терроре
    09:39 В Амстердаме задержан модельный агент Шай Авиталь, подозреваемый в сексуальных преступлениях
    09:31 Байден намерен выделить Украине оружия на 800 млн долларов
    09:19 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 177-й день войны
    09:06 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 362 ребенка
    08:45 Беэр-Шевский суд признал незаконной аренду жилья через AirBnB без разрешения властей
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5