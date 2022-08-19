Суд по делу о ликвидации "Сохнута" в РФ отложен на месяц

В пятницу, 19 августа, в Москве состоялось заседание Басманного суда по иску министерства юстиции РФ о ликвидации Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") в России. Принято решение отложить суд на один месяц. Новое заседание по этому делу должно состояться 19 сентября 2022 года.

Представитель "Сохнута" в ходе судебных слушаний просил назначить "двухмесячную примирительную процедуру". Представитель министерства юстиции РФ выступил против. Судья, в свою очередь, в назначении такой процедуры отказал.

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Как отмечает сайт российского издания "Коммерсант", перенос суда на месяц связан со вторым ходатайством "Сохнута", которое было подано "чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения".

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"Изучаем новые документы, приобщенные к делу. Рассчитываем на то, что организация продолжит работу в России",— сказал адвокат "Сохнута" Андрей Гришаев у здания Басманного суда.

Рассмотрение дела о ликвидации "Сохнута" в РФ началось в Басманном суде 28 июля. Тогда проводилась подготовительная беседа перед рассмотрением иска по существу, пояснили в Басманном суде. То есть речь шла о предварительных слушаниях и досудебной проверке.

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19 августа проходило первое заседание по существу дела.

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Опрос, проведенный на этой неделе на сайте NEWSru.co.il, показал: "Абсолютное большинство респондентов – 82% – говорят о том, что отношения между Израилем и Россией ухудшились на фоне войны в Украине. Только 11% полагают, что в этот период изменений в отношениях между двумя странами не произошло. 34% считают, что уже в ближайшее время в России прекратится работа Еврейского агентства ("Сохнут"). 32% верят, что работа "Сохнута" в РФ будет значительно ограничена, но не прекращена. И только 4% полагают, что работа "Сохнута" в РФ продолжится в обычном режиме".

21 июля российские СМИ сообщили, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут". Тогда же было объявлено, что процесс начнется 28 июля 2022 года. В Басманном суде Москвы подтвердили, что именно этот суд будет рассматривать иск минюста РФ. Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова тогда заявила журналистам: "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля". Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс", в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

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Еврейское агентство "Сохнут" тогда же опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, являющиеся продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

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СМИ называли различные возможные причины, по которым власти РФ решили остановить деятельность "Сохнута" в России. В качестве основной причины называлось недовольство Кремля по поводу оказания Израилем помощи Украине, в том числе в связи с участием израильских добровольцев в войне на стороне ВСУ. Говорилось также о том, что российские власти обвиняют "Сохнут" в сборе информации о российских евреях и содействии репатриации высокообразованной части населения (ученых, представителей хайтека и др.) и бизнесменов. Сообщалось, что еврейским организациям в РФ могут присвоить статус "иностранных агентов". При этом правительство Израиля обсуждает возможные ответные меры в случае, если власти РФ остановят деятельность "Сохнута" в России.