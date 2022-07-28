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    В мире

    В Москве начался судебный процесс о ликвидации "Сохнута" в России

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    В Москве начался судебный процесс о ликвидации
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko

    В четверг, 28 июля, в Басманном суде Москвы началось рассмотрение иска министерства юстиции РФ о ликвидации Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") в России.

    На сегодняшнем заседании не ожидалось никаких решений: проводилась подготовительная беседа перед рассмотрением иска по существу, пояснили в Басманном суде. То есть речь идет о предварительных слушаниях и досудебной проверке.

    Заседание по существу дела назначено на 19 августа 2022 года.

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    Незадолго до начала первого судебного заседания в Москву из Израиля прибыла делегация, в состав которой входят представители ряда министерств и юристы, которые будут вести переговоры о судьбе "Сохнута" на территории России.

    Сегодня юристы израильского МИДа встречаются с представителями минюста РФ.

    21 июля российские СМИ сообщили, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут". Тогда же было объявлено, что процесс начнется 28 июля 2022 года. В Басманном суде Москвы подтвердили, что именно этот суд будет рассматривать иск минюста РФ. Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова тогда заявила журналистам: "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля". Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс", в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

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    Еврейское агентство "Сохнут" тогда же опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, являющиеся продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

    СМИ называли различные возможные причины, по которым власти РФ решили остановить деятельность "Сохнута" в России. В качестве основной причины называлось недовольство Кремля по поводу оказания Израилем помощи Украине, в том числе в связи с участием израильских добровольцев в войне на стороне ВСУ. Говорилось также о том, что российские власти обвиняют "Сохнут" в сборе информации о российских евреях и содействии репатриации высокообразованной части населения (ученых, представителей хайтека и др.) и бизнесменов. Сообщалось, что еврейским организациям в РФ могут присвоить статус "иностранных агентов". При этом правительство Израиля обсуждает возможные ответные меры в случае, если власти РФ остановят деятельность "Сохнута" в России.

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