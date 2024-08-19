Индийский премьер Моди, "дорогой друг" Путина, посетит Украину

Министерство иностранных дел Индии подтвердило, что премьер-министр Нарендра Моди посетит Украину. Индийские СМИ не исключают, что визит состоится еще в нынешнем августе. Это будет его первая поездка в воюющую страну после вторжения России 24 февраля 2022 года.

Индия – ближайший партнер Российской Федерации, отказавшийся разорвать торговые отношения даже под угрозой санкций. Официальный Дели призывает к урегулированию конфликта между Россией и Украиной, но не возлагает ответственность за него на российский режим.

Около месяца назад Моди посетил Москву и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, в которых Украина занимала не последнее место, прошли в теплой атмосфере. Путин назвал Моди своим "дорогим другом".

За несколько часов до начала визита Россия нанесла по украинским городам массированный ракетный удар, жертвами которого стали по меньшей мере 37 человек. Значительные разрушения нанесены Центральной детской больнице Киева.

"Любой верящий в человечество ощущает боль, когда умирают люди, особенно, когда умирают ни в чем неповинные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто разрывается, и я имел возможность поговорить об этих вопросах", – заявил Моди, комментируя свои переговоры с Путиным.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", – написал в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский.