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Мир

Доменик Пелико признан виновным по делу о групповых изнасилованиях его жены Жизель

Суд
Сексуальное насилие
Франция
время публикации: 19 декабря 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 11:37
Жизель Пелико
AP Photo/Marine Lesprit

Суд французского города Авиньон признал виновным по всем статьям обвинения 71-летнего Доминика Пелико, главного фигуранта дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель. Судьи приговорили его к 20 годам лишения свободы - как и просила прокуратура.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.

Преступления совершались с 2011 по 2020 год в городе Мазан на юге Франции. Доминик подсыпал Жизель наркотики, а когда она была без сознания, давал другим насиловать ее и издеваться над ней. Многие преступления снимались на видео.

Пелико был арестован в 2020 году, когда он пытался снимать под юбками у трех покупательниц супермаркета и был задержан охранником. У него были изъяты телефоны и компьютеры, где и обнаружились улики. Добавим, что на всем протяжении процесса Жизель присутствовала в зале суда и держалась с невероятным мужеством.

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 ноября 2024

Прокуратура запросила 20 лет для Доминика Пелико, организатора изнасилований своей жены