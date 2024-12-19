Разведка Южной Кореи: потери КНДР в Курской области превысили 1000 человек

По данным разведки Республики Корея, более 100 военнослужащих из КНДР погибли и до 1000 получили ранения в боях с украинской армией в Курской области. Об этом рассказал журналистам депутат парламента Ли Сон Гвон после заседания, на котором эти сведения были представлены.

Депутат отметил, что среди них есть и высокопоставленные офицеры. Высокие потери Ли Сон Гвон объяснил незнакомством с театром военных действий и успешным применением украинской стороной беспилотных летательных аппаратов.

16 декабря министерство обороны США подтвердило информацию украинской разведки, согласно которой, северокорейские военнослужащие понесли первые потери в войне с Украиной. По сведениям Пентагона, они были введены в бой на минувшей неделе.

"По нашей оценке, северокорейские войска вступили в бой в Курской области и воюют вместе с россиянами. Есть основания полагать, что они понесли потери, как убитыми, так и раненными", – заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер.

По данным украинской военной разведки, солдаты из КНДР были введены в бой у населенных пунктов Плехово, Ворожба и Мартыновка в Курской области и понесли ощутимые потери, потеряв убитыми и раненными более 30 человек.