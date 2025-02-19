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Мир

Два ножа и брошюры ИГ: в Австрии арестован 14-летний террорист

Террористы
Исламское государство
Австрия
время публикации: 19 февраля 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 15:36
Два ножа и брошюры ИГ: в Австрии арестован 14-летний террорист
AP Photo/Matthias Schrader

Полиция Австрии арестовала 14-летнего подростка по подозрению в планировании теракта на вокзале Вестбанхоф в Вене, сообщает агентство APA.

При обыске у подозреваемого нашли два ножа и брошюры террористической организации "Исламское государство", пишет сайт thelocal.at.

Судя по данным МВД Австрии, юный террорист был задержан 10 февраля сотрудниками Управления государственной безопасности и борьбы с терроризмом (LSE) и оперативной группой WEGA.

Имя и дополнительные сведения задержанного не публикуются.

Напомним, что 15 февраля в австрийском городе Филлах 23-летний уроженец Сирии, соискатель политического убежища в Австрии, вооружившись ножом, убил 14-летнего подростка и ранил пять человек. Он также был сторонником ИГ.

Мир
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