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Мир

Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Война в Украине
Россия
Европейский Союз
время публикации: 19 февраля 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 11:20
Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России
AP Photo/Michael Probst

Постоянные представители 27 стран-членов Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против России, который будет окончательно принят в понедельник, 24 февраля, на Совете ЕС по вопросам иностранных дел – в день третьей годовщины полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

По данным агентства Reuters, страны ЕС запретят импорт первичного алюминия из РФ. Санкции также будут введены в отношении 73 судов, которые входят в "теневой флот" России.

Мир
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