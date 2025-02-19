Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Постоянные представители 27 стран-членов Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против России, который будет окончательно принят в понедельник, 24 февраля, на Совете ЕС по вопросам иностранных дел – в день третьей годовщины полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

По данным агентства Reuters, страны ЕС запретят импорт первичного алюминия из РФ. Санкции также будут введены в отношении 73 судов, которые входят в "теневой флот" России.