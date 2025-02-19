Великобритания пока не готова финансировать UNRWA

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что финансирование Соединенным королевством Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) остается под вопросом.

Причина: тот факт, что гражданка Великобритании и Израиля Эмили Дамари удерживалась террористами на объекте, принадлежащем UNRWA.

В начале февраля глава UNRWA Фелиппе Лазарини, комментируя слова Мэнди Дамари, матери освобожденной заложницы Эмили Дамари, о том, что террористы содержали ее дочь на принадлежащих UNRWA объектах, заявил: "Мы неоднократно призывали к независимому расследованию сообщений об использовании объектов ООН палестинскими боевиками, включая ХАМАС. UNRWA была вынуждена покинуть свои объекты в Газе 13 октября (2023 года) и с тех пор не имеет над ними контроля".