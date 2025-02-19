x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 10:16
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Великобритания пока не готова финансировать UNRWA

Газа
Великобритания
ООН
UNRWA
время публикации: 19 февраля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 10:25
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
AP Photo/Frank Augstein

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что финансирование Соединенным королевством Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) остается под вопросом.

Причина: тот факт, что гражданка Великобритании и Израиля Эмили Дамари удерживалась террористами на объекте, принадлежащем UNRWA.

В начале февраля глава UNRWA Фелиппе Лазарини, комментируя слова Мэнди Дамари, матери освобожденной заложницы Эмили Дамари, о том, что террористы содержали ее дочь на принадлежащих UNRWA объектах, заявил: "Мы неоднократно призывали к независимому расследованию сообщений об использовании объектов ООН палестинскими боевиками, включая ХАМАС. UNRWA была вынуждена покинуть свои объекты в Газе 13 октября (2023 года) и с тех пор не имеет над ними контроля".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2025

Трамп подписал указы о выходе США из СПЧ ООН и запрете на финансирование UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 февраля 2025

Лазарини: UNRWA непричастна к тому, что Эмили Дамари держали на объектах агентства
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 февраля 2025

UNRWA подтверждает, что террористы Иудее и Самарии используют объекты агентства