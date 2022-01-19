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NEWSru.co.il :: В мире19 января 2022 г., 06:48

Компания SpaceX осуществила запуска еще примерно 50 мини-спутников Starlink

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Компания SpaceX осуществила запуска еще примерно 50 мини-спутников Starlink

Вечером 18 января со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту очередную группу из 49 коммуникационных мини-спутников Starlink, сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 2040 космических аппаратов.

В общей сложности в рамках программы Starlink планируется запуск десятков тысяч таких спутников. Цель программы – обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли в любой точке планеты. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.


Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

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