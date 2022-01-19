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NEWSru.co.il :: В мире19 января 2022 г., 15:38

Рябков: "Мы не будем вторгаться на Украину"

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Рябков: "Мы не будем вторгаться на Украину"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в настоящий момент масштабные военные действия в Европе невозможны. Заявление сделано после провала переговоров России с США и NATO.

"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину. Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", - цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что российская сторона так и не получила ответа США на предложения о гарантиях безопасности. Эти предложения по сути требовали от NATO вернуться к границам 1997 года и были названы американцами неприемлемыми.


Российский дипломат также заявил, что США могут, по меньшей мере, взять на себя обязательство не голосовать за включение Украины в NATO. Напомним, что накануне переговоров с США Рябков был склонен говорить языком ультиматумов.

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