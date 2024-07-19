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Мир

В результате удара армии РФ по Николаеву погибли три человека, среди них – ребенок

время публикации: 19 июля 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 19:45
Армия РФ обстреляла Николаев, есть жертвы
Ukrainian Emergency Service via AP

В результате удара российской армии по жилому району в украинском городе Николаеве погибли три человека, среди них – ребенок.

Российский удар по Николаеву, в результате которого погибли три человека, был нанесен по детской площадке во дворе жилого дома, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким", – написал он в соцсетях.

Мир
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Армия РФ обстреляла Николаев, есть жертвы