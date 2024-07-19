Cуд ООН в Гааге обвинил Израиль в нарушении международного права

Международный суд ООН в Гааге обвинил Израиль в том, что проводимая им политика поселений нарушает международное право, сообщает Times of Israel. Речь идет о консультативном заключении, опубликованном в пятницу, 19 июля.

"Характер действий Израиля, в том числе тот факт, что Израиль часто конфискует земли после сноса палестинской собственности для перераспределения их под израильские поселения, свидетельствует о том, что эти меры не носят временного характера и, следовательно, не могут считаться допустимыми в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией", – постановил суд.

Суд также заявил, что насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев и "неспособность Израиля эффективно его предотвратить и наказать виновных" способствуют созданию "обстановки принуждения в отношении палестинцев".

Ливанский судья Наваф Салам заявил, что поселения в Иудее и Самарии являются незаконными, как и применение израильских законов на территории Восточного Иерусалима.

"В свете вышеизложенного суд подтверждает, что израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также связанный с ними режим, были созданы и поддерживаются в нарушение международного права", – постановил суд.

Суд постановил, что Израиль должен завершить свое присутствие на "оккупированных территориях" и большинством голосов (12 "за", три "против) предписал Генассамблее ООН и Совету безопасности ООН выработать стратегию, способствующую исполнению этого предписания.

Комментируя решение суда ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сказал: "Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины".