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Палестинская автономия подала в Международный суд ООН декларацию о признании его юрисдикции

время публикации: 03 июня 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 19:50
Палестинская автономия подала в Международный суд ООН декларацию о признании его юрисдикции
AP Photo/Peter Dejong

Международный суд ООН сообщил, что Палестинская администрация признала юрисдикцию суда в отношении разбирательств по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

В документе, опубликованном в пресс-релизе суда, указывается, что Палестина подала документы 31 мая в соответствии с резолюцией СБ ООН. К конвенции о геноциде ПА присоединилась 2 апреля 2014 года.

В документе содержится напоминание, что в соответствии с резолюцией 9 (1946) СБ ООН, Международный суд открыт для любого государства, не являющегося участником, при условии передачи на хранение секретарю декларации о признании юрисдикции этой инстанции.

Отметим, что в этом документе о Палестинской администрации говорится, как о государстве "Палестина".

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