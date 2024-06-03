Палестинская автономия подала в Международный суд ООН декларацию о признании его юрисдикции

Международный суд ООН сообщил, что Палестинская администрация признала юрисдикцию суда в отношении разбирательств по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

В документе, опубликованном в пресс-релизе суда, указывается, что Палестина подала документы 31 мая в соответствии с резолюцией СБ ООН. К конвенции о геноциде ПА присоединилась 2 апреля 2014 года.

В документе содержится напоминание, что в соответствии с резолюцией 9 (1946) СБ ООН, Международный суд открыт для любого государства, не являющегося участником, при условии передачи на хранение секретарю декларации о признании юрисдикции этой инстанции.

Отметим, что в этом документе о Палестинской администрации говорится, как о государстве "Палестина".