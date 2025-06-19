Европарламент криминализировал детскую порнографию, созданную с помощью ИИ

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял закон о криминализации детской порнографии, созданной с помощью искусственного интеллекта. Инициативу поддержали 599 депутатов – представителей всего политического спектра, двое проголосовали против, 62 воздержались.

Ответственность вводится за ее создание, хранение и распространение, а также за преступления, связанные с "грумингом" (практикой, когда взрослый входит в доверие к ребенку с целью сексуальной эксплуатации), шантажом с помощью интимных материалов и прямой трансляцией.

"К этому необходимо относиться как к реальной детской порнографией. Во-первых, для этого нужно обучаться на реальных материалах о сексуальном насилии над детьми. Во-вторых, мы видим, что использование материалов ИИ о сексуальном насилии над детьми – это шажок к переходу к реальному сексуальному насилию над детьми", – говорит представитель Европейской народной партии, нидерландский парламентарий Йерун Ленаер.

Напомним, что в марте 2025 года Европейское полицейское агентство (Европол) провело масштабную операцию против изготовителей и распространителей детской порнографии, генерируемой с помощью искусственного интеллекта. Операция получила название "Камберленд".

Координатором расследования стали правоохранительные органы Дании. Следственные мероприятия проведены на территории 17 стран, 25 человек арестованы, проведены обыски по 33 адресам, изъято 173 электронных устройства. Идентифицированы еще 273 подозреваемых.

Центральный фигурант дела, гражданин Дании, был задержан в ноябре 2024 года. Он создал интернет-платформу для распространения созданных их материалов. За небольшую сумму доступ к изображениям издевательств над детьми могли получить подписчики по всему миру.

"Камберленд" – одна из первых операций против детской порнографии, создаваемой ИИ. Тогда Европол отмечал, что отсутствие необходимой законодательной базы делает расследование таких преступлений крайне непростым, при том, что издевательства над детьми – одно из наиболее угрожающих направлений киберпреступности.