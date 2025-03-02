Европол провел операцию против распространителей детского порно, генерируемого ИИ

Европейское полицейское агентство (Европол) провело масштабную операцию против изготовителей и распространителей детской порнографии, генерируемой с помощью искусственного интеллекта. Операция получила название "Камберленд".

Координатором расследования стали правоохранительные органы Дании. Следственные мероприятия проведены на территории 17 стран, 25 человек арестованы, проведены обыски по 33 адресам, изъято 173 электронных устройства. Идентифицированы еще 273 подозреваемых.

Центральный фигурант дела, гражданин Дании, был задержан в ноябре 2024 года. Он создал интернет-платформу для распространения созданных их материалов. За небольшую сумму доступ к избражениям издевательств над детьми могли получить подписчики по всему миру.

"Камберленд" – одна из первых операций против детской порнографии, создаваемой ИИ. Европол отмечает, что отсутствие необходимой законодательной базы делает расследование таких преступлений крайне непростым, при том, что издевательства над детьми – одно из наиболее угрожающих направлений киберпреступности.