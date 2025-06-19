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Мир

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но не считает его легитимным

Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 19 июня 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 09:18
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но не считает его легитимным
Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иностранными журналистами сообщил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но при этом сказал, что не считает того легитимным президентом Украины.

"Мы готовы встречаться, и я кстати сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры - ради Бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом. Вопрос - кто будет подписывать документы", – сказал Путин.

"По Конституции Украины президент страны избирается на пять лет и способов продления не существует даже в условиях военного положения. Если первое лицо в государстве нелегитимно, то вся система власти, назначаемая главой государства, становится также нелегитимной", – заявил российский лидер.

"Почему я это говорю? Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но, если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо - подпись должна стоять легитимных властей, иначе, это знаете, придет следующий, и выбросит это все в помойку", – добавил глава российского режима.

Мир
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