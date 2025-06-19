Путин: "Мы договорилась с Израилем о безопасности российских специалистов на АЭС в Бушере"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств сообщил о договоренности с Израилем об обеспечении безопасности российских специалистов на Бушерской АЭС.

"Как вы знаете, мы в свое время подхватили проект в Иране, который осуществлялся немецкими компаниями, и достроили атомную электростанцию "Бушер"... Германские компании ушли, иранцы нас попросили продолжить, это было сложно, потому что то, что сделали немецкие специалисты, это был их дизайн, и "Росатому" пришлось приложить немало усилий для того, чтобы адаптировать это все под блок российского дизайна, но, тем не менее, мы это сделали. И этот блок работает, работает успешно", - цитирует Путина "Интерфакс".

Президент РФ напомнил о контракте между Москвой и Тегераном на строительство еще двух блоков. "Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сообщил Путин.