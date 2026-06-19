В Швейцарии будут штрафовать за публичную демонстрацию свастики
время публикации: 19 июня 2026 г., 19:50 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 20:34
В Швейцарии планируют выписывать штрафы в размере 200 швейцарских франков (250 долларов) за публичную демонстрацию свастики в соответствии с предлагаемым новым законом, запрещающим нацистскую символику.
Федеральный совет, представляющий правящую партию, заявил, что штрафы будут налагаться на любого, кто намеренно использует нацистскую символику, имеет татуировки с ее изображением или "зигует" в общественных местах (в число которых включены онлайн-платформы и аудиовизуальные СМИ).