Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1577-й день войны

Минобороны РФ 19 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: "С 13 по 19 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. За неделю в Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники, в том числе 155-мм гаубицу М777 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также 24 автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В населенном пункте Константиновка в течение недели штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий. Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". Потери противника на данном направлении составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".

В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, dos штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3140 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и другие боевые бронированные машины, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.