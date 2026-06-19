Московский суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман к восьми годам заключения

Московский городской суд приговорил историка Тамару Эйдельман, ранее признанную российскими властями иноагентом, к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил ее (тоже заочно) права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в сети Интернет, сроком на пять лет, сообщает "Интерфакс".

Тамара Эйгельман также лишена почетного звания "Заслуженный учитель Российской федерации". Она была признана виновной по статьям о реабилитации нацизма (за авторскую видеопрограмму "с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны", сказано в заявлении прокуратуры).

Кроме того, она была признана виновной в том, что ""публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" – речь идет о публикации Тамары Эйдельман с осуждением осуществленных Россией прицельных ракетных обстрелов детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Тамара Эйдельман прокомментировала приговор в своем аккаунте в социальной сети Facebook: "Вечер в хату, дорогие друзья! Пишет вам закоренелый уголовник, которому сегодня судья Подопригоров влепил восемь лет. А знаете, за что гражданин Подопригоров хотел бы отправить меня на зону? Во-первых, за то, что я говорила и писала правду о том, что они делают с памятью о Второй мировой войне. Как превратили страшную трагедию народа в историю триумфа их поганого государства и вождя. Как используют воспоминания о той, былой войне, чтобы оправдывать их нынешнюю агрессию. Как отравляют души людей своей людоедской пропагандой. Как мысль о том, что "это не должно повториться" превратилась у них в "можем повторить".

"Но знаете – меня осудили не только за это, – пишет она далее. – А еще за то, что я посмела написать пост о российском ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Представляете, какой кошмар? Я посмела возмутиться и, как написано в приговоре, охарактеризовать действия российских военных как "вызывающие ужас". Тамара Эйдельман процитировала свою публикацию, а также призвала читателей пожертвовать средства в помощь больнице "Охматдет".

"А знаете, что еще решил судья Подопригоров? Он! Лишил! Меня! Звания "Заслуженного учителя", – продолжила Эйдельман. – И вот я сижу и не знаю, смеяться мне или плакать. Гражданин Подопригоров, да вы кто такой, чтобы решать, какой я учитель и какого звания заслуживаю? Звание это мне не нужно, удостоверение (кстати, за подписью вашего поганого президента) вы можете забрать и засунуть – туда, куда сочтете нужным. Но зарубите себе на носу – я не идеальный учитель, но уж явно лучше, чем вы судья".