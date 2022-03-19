Минздрав Израиля: начались работы по возведению израильского полевого госпиталя на западе Украины

Пресс-служба минздрава Израиля сообщает, что начались работы по возведению израильского полевого госпиталя на западе Украины, в населенном пункте Мостиска Львовской области (недалеко от украинско-польской границы, в 66 км к западу от Львова), через который проходит автотрасса Пшемысль-Львов-Киев.

В пятницу-субботу грузовые самолеты доставили оборудование, которое грузовыми автомобилями было перевезено к пограничному переходу Медыка.

В понедельник, 21 марта, в Польшу вылетит медперсонал полевого госпиталя (сотрудники больниц "Шиба", "Шнайдер" и других) во главе с военным медиком, бригадным генералом Дуду Даганом. Предполагается, что госпиталь откроется уже во вторник.

Как сообщал ранее минздрав Израиля, гуманитарная миссия "Кохав Меир" ставит целью оказание медицинской помощи многочисленным беженцам, ожидается, что госпиталь будет работать около месяца. Сообщалось также, что бюджет проекта увеличен на 21 млн шекелей, которые выделяет минздрав Израиля. Миссия финансируется при содействии Фонда Шустермана

Полевой госпиталь будет включать отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Также в госпитале будут работать лаборатории и рентгеновский кабинет. Для анализа будет использоваться система удаленного доступа к технологиям больницы "Шиба".