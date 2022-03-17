Миссия "Кохав Меир": израильский полевой госпиталь на западе Украины начинает работу на следующей неделе

В четверг, 17 марта, 16 тонн оборудования были доставлены из логистического комплекса медицинского центра "Шиба" в аэропорт Бен-Гурион, для последующей отправки в Польшу и создания полевого госпиталя на западе Украины, сообщает пресс-служба "Шибы".

В официальном сообщении сказано, что оборудование будет доставлено в Польшу вечером 17 марта, а затем, в течение ближайших 24 часов, будет переправлено на территорию Украины.

Израильский полевой госпиталь начнет работать в Львовской области на следующей неделе, говорится в сообщении медцентра "Шиба".

Пресс-служба минздрава Израиля сообщает, что полевой госпиталь будет расположен в населенном пункте Мостиска Львовской области (недалеко от украинско-польской границы, в 66 км к западу от Львова), через который проходит автотрасса Пшемысль-Львов-Киев.

По сведениям редакции NEWSru.co.il, врачи и прочий медицинский персонал полевого госпиталя вылетят в Польшу в воскресенье, 20 марта. Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, что 14 марта правительство Израиля одобрило размещение израильского полевого госпиталя на западной границе Украины.

Как сообщал минздрав Израиля, гуманитарная миссия "Кохав Меир", которую возглавляет военный медик, бригадный генерал Дуду Даган, ставит целью оказание медицинской помощи многочисленным беженцам, ожидается, что госпиталь будет работать около месяца. Сообщалось также, что бюджет проекта увеличен на 21 млн шекелей, которые выделяет минздрав Израиля. Миссия финансируется при содействии Фонда Шустермана.

Полевой госпиталь будет включать отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Также в госпитале будут работать лаборатории и рентгеновский кабинет. Для анализа будет использоваться система удаленного доступа к технологиям больницы "Шиба".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il, в частности, дал понять, что эта гуманитарная миссия согласована и с российской стороной. "Тот факт, что мы можем сказать российским представителям "здесь будет полевой госпиталь и позаботьтесь, чтобы он не попал под обстрел", и это нормально воспринимается второй стороной, тоже в большой степени результат наших постоянных контактов с ними", – заявил он.