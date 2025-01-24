Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании следственных материалов по убийству президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, убийству его брата Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году и отчета о расследовании убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.

После подписания Трамп заявил: "Это важное событие, которого мы ждали годами, десятилетиями. Всё будет раскрыто".

В ряде интервью и выступлений Трамп ранее обещал добиться рассекречивания материалов об убийствах Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга.