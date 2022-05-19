Минобороны РФ: в плен сдались уже 1730 бойцов с "Азовстали"

Министерство обороны России утверждает, что по состоянию на утро 19 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли и сдались в плен 1730 человек, из них 771 сдался за последние сутки.

В числе пленных, согласно заявлению минобороны РФ, 80 раненых.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что речь идет о более половины бойцов, находившихся на "Азовстали".

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Напомним, украинская сторона публиковала официальные цифры покинувших "Азовсталь" бойцов всего один раз, в понедельник, 16 мая, когда заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.

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После заявлений российского минобороны Маляр подчеркнула, что Киеву известно точное число покинувших "Азовсталь" бойцов, но эта информация является конфиденциальной.

Источники нашей редакции на "Азовстали" также не комментируют эту информацию.

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Официальный Киев заявлял, что бойцов с "Азовстали" обменяют на российских военнопленных, однако в Госдуме РФ уже готовят распоряжение о том, чтобы бойцов "Азова" не включали в списки подлежащих обмену пленных, поскольку они являются "военными преступниками" и "должны предстать перед судом".