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В мире

Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

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Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций в адрес России заморозили активы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии".

13 мая МИД Великобритании внес в санкционный список председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву. Основанием называется то, что Кабаева является председателем медиахолдинга, который активно продвигает российскую позицию по войне против Украины. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

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Среди 12 новых имен, добавленных в британский санкционный список,бывшая жена Путина Людмила Очеретная. Также в "черный список" попал Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Мая 2022
Великобритания ввела санкции против Кабаевой и бывшей жены Путина
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