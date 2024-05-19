В Бруклине полиция применила силу для разгона антиизраильской демонстрации

Полиция Нью-Йорка разогнала антиизраильскую манифестацию, проходившую в бруклинском квартале Бэй Бридж, который нередко называют "маленькой Палестиной" или "маленьким Йеменом" из-за значительной концентрации выходцев из арабских стран.

Как сообщила телеканалу "Аль-Джазира" независимая журналистка Кэтти Смит, в манифестации участвовали несколько сотен человек, призывавшие не только к перемирию в Газе, но и к "освобождению Палестины".

Согласно New York Post, манифестанты попытались прорваться через полицейский кордон, и на месте начались столкновения. Полиция арестовала по меньшей мере 12 манифестантов. Одному из участников манифестации разбили нос.