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В Бруклине полиция применила силу для разгона антиизраильской демонстрации

время публикации: 19 мая 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 09:20
В Бруклине полиция применила силу для разгона антиизраильской демонстрации
AP Photo/Stefan Jeremiah

Полиция Нью-Йорка разогнала антиизраильскую манифестацию, проходившую в бруклинском квартале Бэй Бридж, который нередко называют "маленькой Палестиной" или "маленьким Йеменом" из-за значительной концентрации выходцев из арабских стран.

Как сообщила телеканалу "Аль-Джазира" независимая журналистка Кэтти Смит, в манифестации участвовали несколько сотен человек, призывавшие не только к перемирию в Газе, но и к "освобождению Палестины".

Согласно New York Post, манифестанты попытались прорваться через полицейский кордон, и на месте начались столкновения. Полиция арестовала по меньшей мере 12 манифестантов. Одному из участников манифестации разбили нос.

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