Самолет Lufthansa летел без управления 10 минут после того, как второй пилот потерял сознание

Согласно новому отчету испанского агентства по расследованию авиационных происшествий, в прошлом году самолет Lufthansa, выполнявший рейс с 205 пассажирами на борту, включая экипаж, находился без управления пилотом около 10 минут. Это произошло после того, как второй пилот потерял сознание, оставшись один в кабине.

Инцидент случился 17 февраля 2024 года во время полета из Франкфурта в Севилью. В это время капитан покинул кабину, чтобы воспользоваться туалетом, и именно в этот момент второй пилот потерял сознание, говорится в отчете. Самолет сохранял устойчивый полет благодаря включенному автопилоту, однако второй пилот непреднамеренно воздействовал на управление. На речевом самописце зафиксированы звуки, указывающие на "внезапную и серьезную потерю дееспособности" пилота. Авиадиспетчер пытался выйти на связь с ним трижды, но ответа не последовало.

В документе также указано, что капитан, вернувшись из туалета, пытался открыть дверь кабины, используя стандартный код, который активирует звонок внутри. Он сделал пять попыток, параллельно один из членов экипажа звонил в кабину по внутренней связи. Когда ответ так и не поступил, капитан применил аварийный код, открыл дверь и взял управление самолетом на себя.

Капитан принял решение изменить маршрут и посадить самолет в мадридском аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса. Примерно через 20 минут после инцидента рейс успешно приземлился. По прибытии в Мадрид второго пилота доставили в больницу, где он провёл несколько часов под наблюдением.

Как сообщается, второй пилот получил первую помощь от членов экипажа и пассажира-врача. Расследование установило, что причиной потери дееспособности стало ранее не диагностированное неврологическое заболевание, о котором пилот не знал и которое не было выявлено во время его медицинского освидетельствования. С тех пор его медицинская лицензия была приостановлена.