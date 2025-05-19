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Мир

Перед разговором с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Россия
Украина
время публикации: 19 мая 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 13:00
Перед разговором с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами
House Select Committee via AP

Президент США Дональд Трамп проведет 19 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главным обсуждаемым на них вопросом станет урегулирование российско-украинского конфликта.

Трамп показал себя единственным лидером, способным положить конец продолжающейся четвертый год войне. Согласно во многом противоречивым заявлениям американского президента, его точка зрения ближе к российской, чем к украинской позиции.

18 мая Трамп телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает пресс-служба правительства Италии.

Согласно заявлению, собеседники Трампа выразили поддержку его усилиям по достижению прочного и длительного мира. Они высказались за немедленное прекращение огня и на то, что лидеры России и Украины вступят в серьезный диалог, чтобы прийти к урегулированию.

Мир
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