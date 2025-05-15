Компания Wizzair вернулась в Израиль, Lufthansa отменила рейсы до 25 мая

Ситуация с гражданским авиасообщением в Израиле, резко ухудшившаяся после того, как 4 мая ракета, выпущенная хуситами из Йемена, упала на территории аэропорта "Бен-Гурион", остается нестабильной.

Утром 15 мая стало известно о возобновлении рейсов в Израиль венгерской бюджетной авиакомпании Wizzair.

При Lufthansa Group продолжает отменять свои рейсы – сегодня было объявлено об отмене до 25 мая включительно. То есть по меньшей мере до этой даты не будет рейсов в Израиль не только Lufthansa, но и всех ее дочерних компаний – Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings.