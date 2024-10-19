Bild: в Берлине предотвращен теракт против посольства Израиля

По информации издания Bild, полиция ФРГ предотвратила теракт против посольства Израиля в Берлине. В субботу, 19 октября, в Санкт-Августине (земля Северный Рейн-Вестфалия) был задержан 28-летний мужчина, гражданин Ливии, состоящий в "Исламском государстве".

По данным издания, информация о подготовке теракта была получена от "иностранных спецслужб".

В публикации говорится, что расследование продолжается. По данным спецслужб, после теракта подозреваемый намеревался скрыться за границей.

По данным Bild, подозреваемый въехал в Германию в ноябре 2022 года. В январе 2023 года он подал просьбу о предоставлении ему убежища. Спустя восемь месяцев, 28 сентября 2023 года, его просьба была отклонена, и он подлежал депортации в Ливию, но из страны выдворен не был.