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Мир

Bild: в Берлине предотвращен теракт против посольства Израиля

время публикации: 19 октября 2024 г., 22:56 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 22:58
Bild: в Берлине предотвращен теракт против посольства Израиля
AP Photo/Jens Meyer

По информации издания Bild, полиция ФРГ предотвратила теракт против посольства Израиля в Берлине. В субботу, 19 октября, в Санкт-Августине (земля Северный Рейн-Вестфалия) был задержан 28-летний мужчина, гражданин Ливии, состоящий в "Исламском государстве".

По данным издания, информация о подготовке теракта была получена от "иностранных спецслужб".

В публикации говорится, что расследование продолжается. По данным спецслужб, после теракта подозреваемый намеревался скрыться за границей.

По данным Bild, подозреваемый въехал в Германию в ноябре 2022 года. В январе 2023 года он подал просьбу о предоставлении ему убежища. Спустя восемь месяцев, 28 сентября 2023 года, его просьба была отклонена, и он подлежал депортации в Ливию, но из страны выдворен не был.

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