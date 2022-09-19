Королева Елизавета II похоронена в усыпальнице Виндзорского замка

Вечером в понедельник, 19 сентября, гроб британской королевы Елизаветы II опустили в усыпальницу в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В той же гробнице похоронен ее супруг, принц Филипп.

Герольдмейстер произнес все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой Второй, передает Русская служба BBC News.

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Великобритания прощается с королевой Елизаветой Второй. Фоторепортаж

Ранее в Вестминстерском аббатстве завершилась государственная церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой Второй, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Это были первые государственные похороны в королевстве после смерти Уинстона Черчилля.

В церемонии приняли участие около 2000 почетных гостей, в том числе 500 иностранных представителей. В последний путь королеву провожают 3000 военных, среди которых и солдаты из государств содружества наций. Среди членов королевской семьи были и старшие дети принца Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Процессию провожал колокольный звон и артиллерийский салют.

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Королева Елизавета II. Фотогалерея

Елизавета II. Королева Великобритании

Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности.

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В возрасте 21 года Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории.

6 февраля 1952 года, после смерти отца Георга VI, Елизавета была провозглашена королевой Великобритании.

9 апреля 2021 года Филипп умер, не дожив несколько месяцев до своего столетия.

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Елизавета и Филипп прожили вместе более 73 лет. У них родились четверо детей: трое сыновей и дочь. Старший сын Чарльз, принц Уэльский, после смерти матери стал королем Карлом III (Чарльзом III).

Умерла 8 сентября 2022 года.